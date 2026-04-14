Ролан Гаррос-2026: семь украинок гарантировали место в основной сетке
Матчи основной сетки пройдут с 24 мая по 7 июня
Украина гарантировала себе рекордное представительство на старте Открытого чемпионата Франции по теннису. Благодаря высокому рейтингу в основную сетку турнира прошли:
Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур
Это пятый случай в истории, когда Украина представлена семью теннисистками в основе мейджора. В последний раз такое количество спортсменок стартовало на AO и US Open в 2024 году.
Количество украинок может увеличиться после завершения квалификационного турнира. Матчи основной сетки пройдут с 24 мая по 7 июня.
Костюк победила Парри и вышла во второй круг турнира в Руане.
