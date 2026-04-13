Свитолина сохранила седьмую позицию в рейтинге WTA, Костюк потеряла одну позицию
Снегирь покинула топ-100
около 3 часов назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг Тура.
Элина Свитолина сохранила 7-е место в мировой классификации. Марта Костюк опустилась на 28-ю позицию.
Ангелина Калинина поднялась на 13 позиций – теперь она 107-я.
Рейтинг WTA по состоянию на 13 апреля:
1. Арина Соболенко – 11025;
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8108;
3. Кори Гауфф (США) – 7278;
4. Ига Свёнтек (Польша) – 7263;
5. Джессика Пегула (США) – 6243;
6. Аманда Анисимова (США) – 5995;
7. Элина Свитолина (Украина) – 3965;
8. Жасмин Паолини (Италия) – 3907;
9 (10). Мирра Андреева – 3611;
10 (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3531;
...
28 (27). Марта Костюк (Украина) – 1473;
49. Даяна Ястремская (Украина) – 1200;
53. Юлия Стародубцева (Украина) – 1139;
70 (68). Александра Олейникова (Украина) – 931;
101 (96). Дарья Снигур (Украина) – 803;
107 (120). Ангелина Калинина (Украина) – 768;
209 (206). Вероника Подрез (Украина) – 335;
251 (252). Катарина Заватская (Украина) – 271;
272 (282). Анастасия Соболева (Украина) – 248.
Напомним, Украина второй раз подряд сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг.
