Ястремская не смогла дожать Еалу во втором раунде «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Украинка осталась за бортом турнира WTA 1000
около 1 часа назад
Даяна Ястремская / Фото - WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№52 WTA) сыграла матч второго раунда турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Ястремская со счетом 5:7, 6:4, 5:7 проиграла Александре Эале (№32 WTA) с Филиппин.
Матч длился 2 часа 45 минут.
Это была вторая официальная встреча теннисисток. Эала ведет в противостоянии – 2:0.
Ястремская на старте турнира победила китаянку Чжан Шуай (№62 WTA) – 6:3, 6:2. Александра начала свои выступления сразу со второго круга.
Эала в следующем раунде встретится с американкой Кори Гауфф.
Напомним, Людмила Киченок удачно стартовала на парном турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.