Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью Vogue Ukraine рассказала о самочувствии в конце сезона и о травме, полученной перед US Open.

Честно говоря, за всю свою карьеру такой свежей в конце сезона я ещё не чувствовала себя. Я всегда работала до изнеможения. А сейчас поняла, что так дела не пойдут. У нас карьера достаточно короткая, поэтому нужно проживать её в кайф, получать удовольствие, а не мучиться и ждать, когда всё закончится. Марта Костюк

Костюк вспомнила травму, которая произошла перед US Open:

Я сыграла очень крутой розыгрыш против Касаткиной на тай-брейке в третьем сете. И упала на ракетку прямо на запястье. Марта Костюк

Несмотря на боль, теннисистка доиграла матч, но на следующий день поняла, что ситуация серьезная — в четвертьфинале она не могла даже держать ракетку. МРТ показало надрыв связок на правой руке.

После повреждения Костюк лечилась в Лос-Анджелесе, работала с французским реабилитологом, который сотрудничает с игроками NBA, и физиотерапевтом Коби Брайанта.

Завацкая уступила на старте турнира в Китае.