Свитолина сохранила место в топ-15 рейтинга WTA, Костюк потеряла позиции
Пегула обошла россиянку Андрееву
40 минут назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг организации.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-ю позицию. Марта Костюк опустилась на 28-е место.
Джессика Пегула поднялась в топ-5, обогнав россиянку Мирру Андрееву.
Рейтинг WTA по состоянию на 13 октября:
1. Арина Соболенко – 10400 очков
2. Ига Швентек (Польша) – 8768
3. Кори Гауфф (США) – 7873
4. Аманда Анисимова (США) – 5924
5 (6). Джессика Пегула (США) – 5183
6 (5). Мирра Андреева – 4643
7. Мэдисон Киз (США) – 4449
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4331
9. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4113
10 (11). Екатерина Александрова – 3158
13. Элина Свитолина (Украина) – 2606
28 (26). Марта Костюк (Украина) – 1659
30 (31). Даяна Ястремская (Украина) – 1559
131. Юлия Стародубцева (Украина) – 587
137 (139). Александра Олейникова (Украина) – 560
158 (159). Ангелина Калинина (Украина) – 462
174 (175). Дарья Снигур (Украина) – 417
265 (263). Анастасия Соболева (Украина) – 262
Напомним, Гауфф победила Пегулу в американском дерби и стала победительницей «тысячника» в Ухане.