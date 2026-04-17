Костюк после выхода в 1/2 финала турнира в Руане: «Рада, что удалось сделать этот камбэк»
Украинка рассказала, почему потеряла контроль над игрой во втором сете
29 минут назад
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) прокомментировала свою победу над американкой Энн Ли (WTA 36) в четвертьфинале турнира WTA 250 в Руане.
В флеш-интервью на корте Марта призналась, что ключевым фактором успеха стала способность переломить ход игры в решающей партии, когда соперница уже адаптировалась к её агрессивному стилю. Слова приводит ВТУ.
Прежде всего, я могу только поблагодарить Бога за эту победу. В третьем сете все было очень близко. Я начала матч очень хорошо и хотела вести агрессивную игру, но невозможно провести весь матч идеально. В какой-то момент я начала немного нервничать и почувствовала, что стала играть в тот теннис, который удобен моей сопернице. Она к этому адаптировалась, а я не успела вовремя внести изменения. Поэтому матч дошел до третьего сета. Но я очень рада победе сегодня.
Для меня это был большой камбэк – прежде всего в психологическом плане, не столько по счету, сколько в голове. И я очень рада выйти в полуфинал.
