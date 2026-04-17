Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) прокомментировала свою победу над американкой Энн Ли (WTA 36) в четвертьфинале турнира WTA 250 в Руане.

В флеш-интервью на корте Марта призналась, что ключевым фактором успеха стала способность переломить ход игры в решающей партии, когда соперница уже адаптировалась к её агрессивному стилю. Слова приводит ВТУ.

Прежде всего, я могу только поблагодарить Бога за эту победу. В третьем сете все было очень близко. Я начала матч очень хорошо и хотела вести агрессивную игру, но невозможно провести весь матч идеально. В какой-то момент я начала немного нервничать и почувствовала, что стала играть в тот теннис, который удобен моей сопернице. Она к этому адаптировалась, а я не успела вовремя внести изменения. Поэтому матч дошел до третьего сета. Но я очень рада победе сегодня.

Для меня это был большой камбэк – прежде всего в психологическом плане, не столько по счету, сколько в голове. И я очень рада выйти в полуфинал.