Свитолина: «После войны нужно заботиться о новом поколении»
Украинка подчеркнула, что спорт помогает снимать стресс
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (13 WTA) призналась, что после завершения профессиональных выступлений планирует остаться в спорте и помогать молодым украинским теннисистам. Слова приводит AS.
Пока не приняла окончательного решения, но хочу и дальше работать с фондом, который поддерживает юных украинских игроков. Мечтаю открывать теннисные клубы, упрощать доступ детей к кортам и спортивной инфраструктуре, вдохновлять их. После войны нужно заботиться о новом поколении — спорт помогает снимать стресс и возвращаться к нормальной жизни. У меня есть несколько идей в спортивном бизнесе, но хочу обдумать все спокойно.
Свитолина назвала ключ к успеху сборной Украины в Финале Кубка Билли Джин Кинг.
Поделиться