Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) завершила выступления в парном разряде US Open-2026.

Марта в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе снялись перед стартом матча второго раунда мейджора.

Они должны были сыграть против восьмого сеяного дуэта Элизе Мертенс (Бельгия) – Диана Шнайдер, которые автоматически прошли в третий круг.

Марта и Елена-Габриэла выступали вместе на американском Grand Slam в четвертый раз подряд. В 2023 и 2025 годах они дошли до третьего круга, а в 2024-м – до второго.

Костюк продолжает выступления в одиночном разряде US Open, где обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Катерину Александрову и вышла в 1/8 финала.

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