Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) сыграла матч в рамках третьего раунда турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США.

Свитолина со счетом 6:4, 6:2 победила американку Эшлин Крюгер (№82 WTA).

Матч длился 1 час 11 минут. За это время Элина выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку.

До этого теннисистки играли между собой один раз – в прошлом году, тоже на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда украинка выиграла в трех сетах.

Напомним, что во втором круге Элина победила представительницу Германии Лауру Зигемунд (№55 WTA), а Крюгер прошла «нейтральную» Людмилу Самсонову (№19 WTA).

Калинина вместо Олийниковой: украинка получила особый статус на турнире в Анталии