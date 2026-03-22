Свитолина уступила Хейли Баптист и покинула турнир в Майами
Украинка проиграла в двух сетах
около 1 часа назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (8 WTA) прекратила борьбу на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами.
В поединке третьего круга украинка уступила американке Хейли Баптист, которая занимает (45 WTA). Встреча длилась 1 час 38 минут.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала
Элина Свитолина – Хейли Баптист – 3:6, 5:7
Единственной представительницей Украины в одиночном разряде турнира остается Марта Костюк.
