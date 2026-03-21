Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (108 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В третьем круге она уступила шестой ракетке мира Амандe Анисимовой. Матч длился 1 час 25 минут и закончился победой американки в двух сетах — 6:4, 6:2.

После вылета Стародубцевой Украину в одиночном разряде турнира продолжат представлять Элина Свитолина и Марта Костюк, свои матчи они проведут 22 марта.

За выступление в Майами Стародубцева заработала 61 865 долларов призовых и получила 95 рейтинговых очков.

