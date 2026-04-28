Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) поделилась ожиданиями от будущего матча 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Мадриде. Соперницей украинской спортсменки станет представительница Чехии Линда Носкова (WTA 13). Слова приводит ВТУ.

Костюк отметила, что несмотря на отсутствие опыта официальных встреч, она хорошо знакома со стилем игры чешки благодаря многочисленным совместным тренировкам.

Мы никогда не играли друг против друга в официальных матчах, но много раз тренировались вместе. Настолько много, что я даже думала, что уже встречалась с ней на турнирах, но нет.

Она мощно бьет, у нее очень тяжелые мячи. Это однозначно будет непростой матч. Любая теннисистка, которая дошла до этой стадии, – очень высокого уровня. Я немножко смотрела ее матч с Коко Гауфф. Невероятный камбэк, совершенно неожиданный, действительно невероятный.

Но, честно говоря, я еще не сильно углублялась в её игру, но мне очень интересно сыграть против нее. Жду этой встречи.