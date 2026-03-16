Свитолина, Костюк и Ястремская сыграют в основании тысячника в Майами
Стародубцева начнёт с квалификации
около 2 часов назад
Элина Свитолина / Фото - United24
Три украинские теннисистки сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Майами.
Элина Свитолина (№9 WTA) и Марта Костюк (№28 WTA) начнут выступления со второго раунда.
Соперница Элины определится в матче между Эмерсон Джонс (№145 WTA) и квалифаером. Костюк сыграет с победительницей противостояния Солана Сьерра (№65 WTA) – Жаклин Кристиан (№35 WTA).
В первом раунде турнира Даяна Ястремская (№52 WTA) встретится с Эшлин Крюгер (№82 WTA). Победительница матча сыграет против Елены Остапенко (№26 WTA).
Также в квалификации турнира сыграет Юлия Стародубцева (№105 WTA).
Напомним, украинка Ангелина Калинина выиграла турнир в Анталии разгромив соперницу в финале.