Свитолина стала восьмой ракеткой мира – это её самая высокая позиция с 2021 года, Калинина сделала большой скачок
Олейникова установила рекорд карьеры
35 минут назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг организации.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после полуфинала в Индиан-Уэллсе поднялась на 8-ю позицию.
Это самая высокая позиция украинки в рейтинге WTA с октября 2021-го – тогда она была 6-й.
Кроме того, рекорд карьеры установила Александра Олейникова, а Ангелина Калинина поднялась на 62 позиции.
Рейтинг WTA по состоянию на 16 марта:
1. (1). Арина Соболенко – 11025;
2. (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 7783;
3. (2). Ига Свёнтек (Польша) – 7413;
4. (4). Кори Гауфф (США) – 6748;
5. (5). Джессика Пегула (США) – 6678;
6. (6). Аманда Анисимова (США) – 6180;
7. (7). Жасмин Паолини (Италия) – 4232;
8. (9). Элина Свитолина (Украина) – 4020;
9. (10). Виктория Мбоко (Канада) – 3351;
10. (8). Мирра Андреева – 3066;
...
28 (28). Марта Костюк (Украина) – 1528;
54 (52). Даяна Ястремская (Украина) – 1140;
66 (73). Александра Олейникова (Украина) – 960;
108 (105). Юлия Стародубцева (Украина) – 751;
110 (117). Дарья Снигур (Украина) – 737;
127 (189). Ангелина Калинина (Украина) – 625;
205 (203). Вероника Подрез (Украина) – 349;
287 (270). Анастасия Соболева (Украина) – 232;
292 (294). Катарина Завацкая (Украина) – 231.
Напомним, Свитолина проиграла третьей ракетке мира в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе.