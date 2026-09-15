Костюк узнала имя соперницы во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре
Это будет третья очная встреча теннисисток
Марта Костюк / Фото - CNN
Определилась соперница украинской теннисистки Марты Костюк (№11 WTA) во втором раунде турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.
Украинка встретится с американкой Тейлор Таунсенд (№96 WTA).
Матч состоится завтра, 16 сентября. Это будет их третья очная встреча – Марта выиграла оба предыдущих матча.
Костюк, которая стала первой сеяной, пропускала первый круг. Таунсенд на старте турнира обыграла немку Татьяну Марию (№83 WTA) – 6:7, 6:3, 6:2.
Турнир в Мексике продлится с 13 по 19 сентября.
Напомним, впервые в истории две украинские теннисистки – в топ-10 рейтинга WTA.
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