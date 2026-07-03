Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) прокомментировала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинковой (№114 WTA) во втором круге Wimbledon.

«Думаю, первый сет был неплохим. Я не очень хорошо играла в тактических моментах. В важные моменты она хорошо подавала. Но в целом я понимала, что игра имеет хорошее качество и мне нужно немного исправить какие-то детали в игре, особенно тактические.

Мне удалось это сделать, чем я очень довольна. Удалось сохранить внутреннее спокойствие и довести игру до конца. Но это был непростой матч. Я думаю, что именно ее игре это покрытие очень подходит. И я знала, что будет непросто, но победа – это всегда победа.

Это был нервный сет (прим. – первый). Я начала очень агрессивно – и это ей подходило. Мне нужно было больше менять ритм, больше двигать ее. Меньше концентрироваться на силе удара. Мне удалось это исправить.

Я понимала, что нахожусь недалеко. В принципе, нужно было маленькие детали подправить. Понимала, что если сделаю правильные вещи, игра может быстро поменяться в другое русло. В принципе, так и произошло».