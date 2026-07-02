Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) сыграла матч в рамках второго раунда Wimbledon.

Костюк со счетом 6(5):7, 6:3, 6:3 одержала победу над нейтральной теннисисткой с русским паспортом Анной Блинковой (№114 WTA).

Матч длился 2 часа 35 минут. За это время Блинкова ни разу не подала на вылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Марты четыре эйса, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Это вторая очная встреча теннисисток – в прошлом году Марта одержала победу на турнире в Майами.

Костюк в шестой раз играет в основной сетке Wimbledon. Она повторила свое лучшее достижение на турнире – третий раунд.

Марта в первом круге разгромила аргентинку Надию Подорошку, а Блинкова на старте обыграла другую украинку – Юлию Стародубцеву.

В следующем круге Костюк сыграет с Эммой Наварро (№26 WTA).

Напомним, Дарья Снигур пробилась в третий круг Wimbledon-2026.