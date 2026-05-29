Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (15 WTA) узнала имя следующей соперницы на Открытом чемпионате Франции. В четвертом круге Марта встретится с третьей ракеткой мира Игой Швентек.

В матче 1/16 финала Швентек в польском дерби переиграла в двух сетах Магду Линетт (WTA 73). Матч длился 1 час 27 минут.

История противостояний Костюк и Швентек насчитывает три матча, во всех сильнее была польская теннисистка. В 2024 году они дважды встречались на хардовых турнирах в Индиан-Уэллсе и Цинциннати. Кроме того, соперницы уже встречались на этой же стадии Roland Garros — в 1/8 финала французского мейджора пять лет назад.

Поединок за выход в четвертьфинал между Швентек и Костюк запланирован на воскресенье, 31 мая.

