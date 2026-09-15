Костюк вошла в топ-5 по количеству эйсов на турнирах Grand Slam в 2026 году
Первое место занимает Елена Рыбакина
Украинская теннисистка Марта Костюк (10 WTA) вошла в топ-5 по количеству подач навылет на турнирах Grand Slam в 2026 году. На счету второй ракетки Украины 83 эйса.
Больше подач навылет за сезон на мейджорах совершили только Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Линда Носкова и Наоми Осака.
Теннис. Лидеры по эйсам на турнирах Grand Slam в 2026 году:
Елена Рыбакина — 116
Арина Соболенко — 115
Линда Носкова — 115
Наоми Осака — 107
Марта Костюк (Украина) — 83 эйса
«Борьба продолжается, даже когда всё разрушено»: Ястремская — о разрушенной ракетой квартире в Одессе.
Поделиться