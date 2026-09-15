Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о последствиях российского ракетного удара по Одессе. В результате обстрела квартира спортсменки была полностью разрушена. Слова приводит ВВС.

Я проснулась в пять утра из-за видеозвонка от отца. Он сказал мне, что ночью российская ракета «Калибр» попала в наш дом в Одессе. Затем они сказали мне, что квартира была полностью разрушена. Первые несколько секунд я действительно не могла понять и осознать, что это значит. Потом я увидела фотографии, видео и поняла, что квартиры больше нет.

Когда я увидела это полотенце среди обломков и всего этого разрушения, сначала это казалось почти нереальным. Для кого-то это просто полотенце, но для меня Ролан Гаррос – это моя жизнь, мой путь, мои мечты, мои победы, мои поражения, мое все, понимаете? И в тот момент, когда я его увидела, он стал для меня символом. Символом того, что борьба продолжается, даже когда вокруг все разрушено.