Матч украинской теннисистки Марты Костюк и нейтральной спортсменки с российским паспортом Мирры Андреевой в финале турнира WTA 1000 в Мадриде состоится сегодня, 2 мая.

Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Костюк и Андреева встретятся во второй раз в истории. Впервые они сыграли друг против друга в январе этого года на турнире в Брисбене (Австралия) – матч в двух сетах выиграла Костюк (7:6 (9:7), 6:3).

Костюк на пути к финалу мадридской «тысячницы» обыграла Юлию Путинцеву, пятую ракетку мира Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову и Анастасию Потапову.

Андреева одержала победы над представительницами Венгрии Удварди, Гальфи и Бондар, затем преодолела Лейлу Фернандес и Хейли Баптист.