Травма та поразка. Свитолина уступила 63-й ракетке мира на турнире в Мадриде
Украинка выбыла из соревнований после проигрыша в первом круге
около 2 часов назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге украинка уступила венгерке Анне Бондар (WTA 63) в двух сетах.
Матч длился 1 час 30 минут. Свитолина не смогла реализовать ни одного из шести брейк-пойнтов, вместо этого дважды потеряла свою подачу. Во втором сете украинка брала медицинский тайм-аут из-за повреждения левой стопы.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/32 финала
Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) – 6:3, 6:4
Свитолина: «Турнир в Мадриде — это один из лучших отрезков сезона для игры».
