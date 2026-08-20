Костюк выбыла из парного разряда турнира в Цинциннати
Украинско-американский тандем проиграл дуэту Го / Младенович
Фото: Reuters
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парной сетке хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
В 1/8 финала Костюк и американка Пейтон Стернс уступили третьим сеяным Го Ханьюй (Китай) и Кристине Младенович (Франция). Поединок длился 1 час 23 минуты и закончился на супертай-брейке.
WTA 1000 Цинциннати. Парный разряд. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) / Пейтон Стернс (США) — Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) [3] — 6:3, 3:6 [6:10]
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