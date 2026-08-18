Костюк вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
Украинка в двух сетах победила Слоан Стивенс
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
В третьем раунде украинка в двух сетах обыграла американку Слоан Стивенс (WTA 240). Матч длился 1 час 41 минуту.
За матч Костюк выполнила семь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Стивенс не подавала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейков.
WTA 1000. Цинциннати (США). 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) — Слоан Стивенс (США) — 7:5, 7:5
В следующем раунде Костюк сыграет против Мирры Андреевой.
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