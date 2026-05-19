Денис Седашов

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 528) успешно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 250 в Рабате (Марокко). 19-летняя украинка, получившая wild card от организаторов, в первом круге обыграла 105-ю ракетку мира Франческу Джонс из Великобритании.

Поединок длился 2 часа 22 минуты. Проиграв первый сет, Котляр сумела перехватить инициативу и одержала победу в трех партиях.

WTA 250 Рабат. Грунт. 1/16 финала

Франческа Джонс (Великобритания) – Елизавета Котляр (Украина) – 6:2, 3:6, 4:6

Во втором раунде соревнований соперницей Котляр станет Петра Марчинко из Хорватии, которая на данный момент занимает 76-е место в мировом рейтинге.

