Подрез уступила на старте квалификации Roland Garros-2026
Украинка проиграла в двух сетах Доминике Шальковой
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 142) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису уже в первом раунде отборочного турнира.
В стартовом матче квалификации 19-летняя украинка в двух сетах проиграла представительнице Чехии Доминике Шальковой (WTA 115).
Roland Garros-2026. Квалификация
Доминика Шалькова (Чехия) – Вероника Подрез (Украина) – 6:2, 6:4
Вероника впервые в своей карьере приняла участие в квалификации турнира серии Grand Slam.
