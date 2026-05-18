Олейникова вышла в 1/8 финала грунтового турнира во Франции.
Украинка победила Александру Эалу в трех сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Александра Олейникова (66 WTA) успешно преодолела стартовый раунд на грунтовом турнире серии WTA 500 в Страсбурге (Франция).
В матче 1/16 финала украинка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, в трехсетовом марафоне обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (38 WTA). Поединок длился почти три часа.
WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/16 финала
Александра Эала (Филиппины) – Александра Олейникова (Украина) – 6:3, 5:7, 3:6
Следующая соперница украинской теннисистки определится в чешском дерби между Мари Боузковой и Катержиной Синяковой.
Калинина успешно начала грунтовый турнир в Рабате.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05