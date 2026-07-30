Денис Седашов

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 450) прекратила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тыргу-Муреше (Румыния).

В матче 1/8 финала украинка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, в трех сетах уступила Мие Ристич из Сербии (WTA 224). Поединок длился 3 часа и 28 минут.

В решающей партии Котляр уступала 2:5, однако смогла отыграть два матчбола и сравнять счет. Впоследствии Елизавета отыграла еще три матчбола соперницы и перевела игру на тай-брейк. Во время решающей перестрелки украинка вела 3:1, но удержать преимущество не удалось.

WTA 125 Тыргу-Муреш. Грунт. 1/8 финала

Елизавета Котляр (Украина, Q) – Миа Ристич (Сербия) – 6:2, 2:6, 6:7 (4:7)

Соболева снялась с турнира WTA 125 в Румынии из-за травмы.