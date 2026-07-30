Соболева снялась с турнира WTA 125 в Румынии из-за травмы
Украинка завершила борьбу в первом сете
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (196 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тыргу-Муреше (Румыния).
В матче 1/8 финала против пятой сеяной чешки Лауры Самсон (153 WTA) украинка отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счёте 2:4.
Ещё в конце третьего гейма при счёте 1:1 Соболева вызвала на корт физиотерапевта из-за проблем с левой ногой. Она попыталась доиграть отрезок, но в итоге была вынуждена сняться с соревнований.
WTA 125 Тыргу-Муреш. Грунт. 1/8 финала
Лаура Самсон (Чехия) – Анастасия Соболева (Украина) – 4:2, RET. (отказ Соболевой)
Стародубцева не смогла одолеть Стивенс в первом раунде турнира WTA 250 в Мемфисе.
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