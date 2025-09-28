Котляр выиграла турнир во Франции
Украинка в финале обыграла представительницу Швейцарии Фиону Ганц
около 13 часов назад
Украинская теннисистка Елизавета Котляр (525 WTA) стала чемпионкой соревнований серии ITF W15, которые прошли во французском Кап-д'Агде.
В финале 18-летняя спортсменка уверенно обыграла представительницу Швейцарии Фиону Ганц (709 WTA) — 6:2, 6:2.
Поединок длился 1 час 22 минуты. Котляр не подала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки, но реализовала четыре брейка. Соперница также не отметилась эйсами, сделала две двойные ошибки и не смогла использовать свой единственный брейк-пойнт.
Чемпионский трофей в Кап-д'Агде принес украинке $2,325 призовых и 15 рейтинговых очков.
