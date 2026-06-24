Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге из-за повреждения
Первая ракетка Украины рассказала о своем физическом состоянии
около 1 часа назадПодписаться в
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (8 WTA) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.
Украинская теннисистка вынуждена снять участие в соревнованиях перед четвертьфинальной встречей из-за травмы. Слова приводит Bad Homburg Open powered by Solarwatt.
Привет всем, это Элина. К сожалению, я вынуждена сняться со своего четвертьфинального матча здесь, в Гамбурге.
Вчера я одержала очень тяжелую победу в напряженном поединке, но этот матч отнял у меня немного больше сил, чем я ожидала. Поэтому мне нужно еще несколько дней на восстановление.
Желаю всего наилучшего всем игрокам, которые продолжают выступать на турнире, а самому турниру — большого успеха.
Надеюсь увидеть вас всех в следующем году.
Накануне в 1/8 финала Свитолина в тяжелом трёхсетовом противостоянии одержала победу над Людмилой Самсоновой (37 WTA).
Свитолина — о триумфе над Самсоновой: «Я рада одержать победу и продолжить играть на траве».