Первая ракетка Украины Элина Свитолина (8 WTA) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Украинская теннисистка вынуждена снять участие в соревнованиях перед четвертьфинальной встречей из-за травмы. Слова приводит Bad Homburg Open powered by Solarwatt.

Привет всем, это Элина. К сожалению, я вынуждена сняться со своего четвертьфинального матча здесь, в Гамбурге.

Вчера я одержала очень тяжелую победу в напряженном поединке, но этот матч отнял у меня немного больше сил, чем я ожидала. Поэтому мне нужно еще несколько дней на восстановление.

Желаю всего наилучшего всем игрокам, которые продолжают выступать на турнире, а самому турниру — большого успеха.

Надеюсь увидеть вас всех в следующем году.