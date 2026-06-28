Денис Седашов

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 290) завоевала титул на грунтовом турнире серии ITF W50 в Гданьске. В финальном поединке она обыграла хозяйку кортов Джину Файстель (WTA 384) со счётом — 6:4, 6:2.

Для победы украинке понадобилось 1 час и 33 минуты. В течение матча Соболева реализовала 4 из 6 брейкпойнтов, сделала один эйс и безошибочно отыграла на подаче, не допустив ни одной двойной ошибки.

Трофей в Гданьске стал для Соболевой первым в текущем сезоне. За этот триумф Анастасия получит 50 рейтинговых очков WTA и 6 260 долларов призовых.

Ребрендинг в мировом теннисе. ITF сменила официальное название на World Tennis.