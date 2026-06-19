Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Людмила Киченок и американка Дезире Кравчик на стадии четвертьфинала завершили свое выступление в парном турнире WTA 500 в Берлине.

Киченок и Кравчик в двух сетах со счетом 3:6, 3:6 уступили нейтральной россиянке Екатерине Александровой и чешке Линде Носковой.

Матч длился 1 час 11 минут. За это время Киченок и Кравчик 1 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 6 брейк-пойнтов.

Напомним, украинка Элина Свитолина победила немку Еву Лис и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине.