Свитолина победила Лис и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
Украинка одержала победу в двух сетах
около 10 часов назадПодписаться в
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) успешно продолжает выступления на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине (Германия).
В поединке 1/8 финала украинская теннисистка уверенно разобралась с представительницей Германии Евой Лис (WTA 80). Встреча длилась 1 час и 10 минут и завершилась убедительной победой Элины в двух сетах.
WTA 500 Берлин (Германия). Трава. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) — Ева Лис (Германия) — 6:3, 6:2
Путёвку в полуфинал престижного травяного турнира Элина Свитолина будет оспаривать в противостоянии с победительницей пары Александра Еала (Филиппины) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Муж Свитолиной не получил wild-card в основу Wimbledon-2026.
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