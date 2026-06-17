Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира WTA 500 в Берлине.
Украинка прервала серию из трех поражений подряд
около 10 часов назадПодписаться в
Людмила Киченок / Фото - Суспільне
Украинка Людмила Киченок и американка Дезире Кравчик победили в начале парного разряда турнира WTA 500 в Берлине.
Киченок и Кравчик со счетом 6:4, 7:5 обыграли чешку Анастасию Децюк и нейтральную теннисистку с российским паспортом Ирину Хромачеву.
Матч длился 1 час и 22 минуты. За это время Киченок и Кравчик 4 раза подали навылет, сделали 2 двойные ошибки и использовали 2/6 брейк-пойнтов.
Людмила и Дезире прервали серию из трех поражений подряд.
Их соперницами в четвертьфинале станут нейтральная Екатерина Александрова и чешка Линда Носкова.
Напомним, Элина Свитолина вышла в следующий раунд турнира в Германии после отказа россиянки.
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