Денис Седашов

Украинка Ангелина Калинина (WTA 110) вышла в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она в двух сетах обыграла чешку Марию Боузкову (WTA 24).

Для Калининой это самая рейтинговая победа с начала прошлого сезона.

WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/32 финала

Мария Боузкова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина) — 4:6, 3:6

За выход в следующий раунд Ангелина посоревнуется с победительницей пары Камила Осорио (Колумбия) — Наоми Осака (Япония).

