Калинина выбила 24-ю ракетку мира на турнире в Мадриде
Украинка победила в двух сетах Марию Боузкову
около 2 часов назад
Украинка Ангелина Калинина (WTA 110) вышла в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она в двух сетах обыграла чешку Марию Боузкову (WTA 24).
Для Калининой это самая рейтинговая победа с начала прошлого сезона.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/32 финала
Мария Боузкова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина) — 4:6, 3:6
За выход в следующий раунд Ангелина посоревнуется с победительницей пары Камила Осорио (Колумбия) — Наоми Осака (Япония).
Смотрите лучший футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05