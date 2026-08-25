Людмила Киченок в Монтеррее потерпела пятое подряд поражение в парном разряде
Украинская теннисистка выбыла из турнира в Мексике
Людмила Киченок / Фото - Суспільне
Украинская теннисистка Людмила Киченок и индонезийка Алдила Сутджиади проиграли в первом круге парного турнира WTA 500 в Монтеррее.
Они уступили американке Дезире Кравчик и мексиканке Джулиане Олмос – 6:4, 3:6, 5:10.
Матч длился 1 час 28 минут. За это время Киченок и Сутджиади 1 раз подали навылет, сделали 3 двойные ошибки и использовали 3/5 брейк-пойнтов.
Для Людмилы это поражение стало 5-м подряд в парном разряде и 6-м в общем.
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