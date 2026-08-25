Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Людмила Киченок и индонезийка Алдила Сутджиади проиграли в первом круге парного турнира WTA 500 в Монтеррее.

Они уступили американке Дезире Кравчик и мексиканке Джулиане Олмос – 6:4, 3:6, 5:10.

Матч длился 1 час 28 минут. За это время Киченок и Сутджиади 1 раз подали навылет, сделали 3 двойные ошибки и использовали 3/5 брейк-пойнтов.

Для Людмилы это поражение стало 5-м подряд в парном разряде и 6-м в общем.

Напомним, Вероника Подрез вышла во второй раунд квалификации US Open-2026.