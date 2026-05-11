Людмила Киченок проиграла на старте парного турнира WTA 1000 в Риме
Украинская теннисистка оказалась за бортом «тысячника»
около 2 часов назад
Людмила Киченок / Фото - Суспільне
Украинская теннисистка Людмила Киченок и представительница США Дезире Кравчик потерпели поражение в первом раунде парного турнира WTA 1000 в Риме.
В 1/16 финала они со счетом 3:6, 7:6 (4), 6:10 уступили нейтральным теннисисткам с российскими паспортами Мирре Андреевой и Диане Шнайдер.
Матч длился 1 час и 39 минут. За это время Киченок и Кравчик 1 раз подавали навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 3/3 брейк-поинтов.
Напомним, Свитолина разгромила Баптист в 1/16 финала турнира в Риме.
