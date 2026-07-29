Сёстры Киченок проиграли на старте парного турнира в Мемфисе
Судьба матча решилась на тай-брейке
32 минуты назадПодписаться в
Сестры Киченок / Фото - Yahoo
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок проиграли на старте парного турнира WTA 250 в Мемфисе.
Сёстры Киченок со счётом 6:4, 5:7, 6:10 уступили представительницам Тайваня Чжо Ицень и Чжо Исюань.
Матч длился 2 часа 9 минут. За это время сёстры Киченок выполнили 2 подачи навылет, допустили 7 двойных ошибок.
Напомним, Элина Свитолина узнала соперницу на старте турнира в Вашингтоне.