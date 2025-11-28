Денис Седашов

Бывшая первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей поделился мыслями о том, как давление в спорте сопровождало его на протяжении многих лет. Слова приводит Punto de Break.

По словам британца, в юности он даже не задумывался бы о результате, если бы получил шанс сыграть в финале Wimbledon. Однако всё изменилось, когда он впервые оказался на главном корте.

Если оглянуться назад… Если бы в 17–18 лет мне кто-то сказал: “Ты сыграешь в финале Уимблдона”, мне было бы все равно — выиграю или проиграю. Я просто бы вышел и сыграл. Но когда ты уже там, давление победить и показать максимум — огромное. Если проиграешь финал, сразу возникают вопросы: “Почему не выиграл? Ты достаточно силен психологически? Твоя игра достаточно хороша?” Всегда есть давление, которое надо преодолевать. Это одна из самых прекрасных, но в то же время и самых сложных вещей в спорте. Энди Маррей

