Владимир Кириченко

Французский теннисист Гаэль Монфис (№311 ATP) проиграл в матче второго раунда US Open-2026.

40-летний Гаэль со счетом 3:6, 4:6, 3:6 уступил американцу Лернеру Тьену (№15 ATP).

Ранее француз объявил, что этот сезон станет заключительным в его профессиональной карьере. Таким образом, этот матч стал для него последним на турнирах Grand Slam.

Наилучший результат для него на этом уровне — полуфиналы Roland Garros (2008) и US Open (2016). На Australian Open он дважды доходил до четвертьфинала (2016, 2022). На Wimbledon его лучший результат — четвертый круг, которого Монфис достигал в 2018 году.

В общей сложности на турнирах Grand Slam Гаэль провел 201 матч и одержал 131 победу.

Напомним, Свитолина и Монфис завершили выступления в миксте US Open 2026 после напряженного полуфинала.