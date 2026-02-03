Владимир Кириченко

На прошлом турнире Большого шлема Australian Open-2026, который начался 12 января и завершился 1 февраля, был побит рекорд посещаемости, установленный в 2025 году. Об этом в Twitter сообщает журналист Михал Самульский.

Согласно опубликованным данным, в 2026 году матчи основной сетки посетили 1 млн 150 тыс. 44 человека, что превышает показатели за 2025 год (1 102 303 человека).

Всего турнир собрал в этом году 1 млн 368 тыс. 43 зрителя. Годом ранее его посетили 1 218 831 болельщик.

В мужском одиночном разряде турнир выиграл испанец Карлос Алькарас. У женщин победила Елена Рыбакина.

