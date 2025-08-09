Денис Седашов

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль и его жена Мария во второй раз стали родителями. Об этом сообщает Ultima Hora.

В четверг, 7 августа, Мария родила сына, которого назвали Микель. Отмечается, что на этот раз роды прошли значительно легче и быстрее.

Напомним, в октябре 2022 года у Рафаэля и Марии родился первенец — сын Рафаэль-младший.

