Синнер гарантировал себе место на Итоговом турнире ATP 2025
Итальянец стал вторым официальным участником турнира
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Лидер рейтинга ATP Янник Синнер стал вторым участником Итогового чемпионата ATP 2025, который пройдет с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).
В настоящее время итальянец занимает второе место в чемпионской гонке ATP, имея в своем активе 6010 очков.
Первым право сыграть на Nitto ATP Finals получил испанец, вторая ракетка мира Карлос Алькарас.
В прошлом году Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP 2024.
Карлос Алькарас нацелен на возвращение первого места в рейтинге ATP.