Денис Седашов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о последнем сезоне своей карьеры и объяснил причины завершения выступлений в ATP-туре. Слова приводит Punto de Break.

У меня нет плохих воспоминаний об этом этапе. Некоторые считали, что мне следовало завершить раньше, но я старался использовать все возможности до последнего. Я любил то, чем занимался. Рафаэль Надаль

Теннисист подчеркнул, что причиной завершения карьеры стало не потеря мотивации, а состояние его тела: после операции он мог восстановиться, но понял, что уже не способен выступать на должном уровне.

Я выкладывался на полную, насколько это было возможно. Рафаэль Надаль

Надаль подчеркнул, что уходит из спорта с чувством выполненного долга и без сожалений.

Италия – первая страна с 1972 года, которая выиграла Кубок Дэвиса трижды подряд.