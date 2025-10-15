Надежда Киченок вышла в полуфинал парного турнира WTA в Осаке
Украинско-японский дуэт одержал победу в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в полуфинал парного разряда на турнире WTA 250, который проходит на хардовых кортах Осаки (Япония).
В четвертьфинальном матче Киченок в дуэте с японкой Макото Ниномией в двух сетах одолели пару Жаклин Кристиан (Румыния) / Ольга Данилович (Сербия). Поединок длился 1 час 55 минут.
WTA 250 Осака. 1/4 финала. Пары
Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) - Жаклин Кристиан/Ольга Данилович (Румыния/Сербия) 7:5, 5:7, 10-6
Следующие соперницы Надежды и Макото определятся в противостоянии Эшлин Крюгер/Елена-Габриэла Русе (США/Румыния) - Кристина Младенович/Тейлор Таунсенд (Франция/США).
