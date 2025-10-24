Надежда Киченок обыграла россиянок и вышла в полуфинал турнира в Китае
Украинка в паре с Эалой победила в двух сетах
21 минуту назад
Фото: btu.org.ua
Надежда Киченок и Александра Еала победили в четвертьфинале турнира серии WTA250 в китайском Гуанчжоу Полину Кудерметову и Камиллу Рахимову 6:3, 7:5.
За час с четвертью на корте украино-филиппинский тандем дважды подал навылет и реализовал 4 брейк-поинта из шести. Соперницы сделали 3 эйса, 2 брейка и 5 «двойных».
Следующими соперницами Киченок и Еалы станут Катаржина Питер и Дженис Тжен.
Напомним, что Александра Олийныкова вышла в четвертьфинал турнира в Бразилии.
