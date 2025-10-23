Надежда Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира WTA 250 в Гуанчжоу
Следующими соперницами украинской спортсменки станут представительницы страны-террористки
Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с филиппинкой Александрой Еалой (№54 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).
В первом раунде они со счетом 6:4, 6:2 обыграли Эмили Эпплтон из Великобритании и Тан Цяньхуэй из Китая.
Матч длился 1 час и 10 минут. За это время Киченок и Еала 2 раза подавали навылет, не делали двойных ошибок и использовали 5/9 брейк-пойнтов.
Во втором круге они сыграют с нейтральными теннисистками с российскими паспортами – Полиной Кудерметовой и Камиллой Рахимовой.
Отметим, что Надежда – единственная украинка, выступающая на этом турнире.
Напомним, Александра Олейникова сыграет в четвертьфинале турнира WTA 125 в Флорианополисе.
