Надежда Киченок сыграла первый официальный одиночный матч с марта 2024 года
Украинка вышла в финал квалификации турнира WTA 500 в Гвадалахаре
Надежда Киченок / Фото - Суспільне
Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в финал квалификации турнира WTA 500 в Гвадалахаре.
Киченок со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (12:10) победила американку Николь Мелихар.
На решающем тай-брейке украинка отыграла два матч-болла. Матч длился 2 часа 7 минут.
Для Надежды это первый официальный одиночный матч с марта 2024 года.
В финале квалификации соперницей украинки станет японка Нао Хибино (№ 228 WTA).
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