Владимир Кириченко

Фрэнк Уоррен, промоутер супертяжелого веса британца Моисеса Итаума (13-0, 11 КО), в интервью для BoxNation рассказал, почему его подопечный отказался от элиминатора IBF.

Были сообщения об отказе от финального элиминатора IBF против Фрэнка Санчеса. Так в чем была причина этого?

«На данный момент никакое решение не принято. Мы хотим делать правильные шаги в нужное время. Ему 20 лет. Мы будем управлять им так, как управляем другими нашими бойцами, и выбирать правильные моменты и правильное время для проведения правильных боев. Несколько боев, которые я хотел бы провести, не смогли состояться, потому что люди или требовали таких денег, как за бой за титул чемпиона мира, или им просто не хотелось драться.

Как только он выиграет титул чемпиона мира, все захотят драться, потому что они заработают на этом и будут драться за титул чемпиона мира. В настоящее время все ждут, потому что им интересно, что будет делать господин Усик, и это, собственно, суть всего этого. Но на этой неделе мы объявим соперника Моисеса, бой состоится в декабре».

Ли Итон рассказывал мне, что некоторые бойцы, которым предложили бой с Моисесом, даже не спросили о деньгах и просто сразу отказались.

«Я бы предпочел, чтобы вы либо хотели драться, либо не переоценивали себя. Когда люди просят за бой с ним 3-4 миллиона долларов — это просто безумие».

Ранее стало известно, что Итаума отказался от элиминатора против Фрэнка Санчеса, который мог сделать его обязательным претендентом на титул IBF Александра Усика.

Заметим, Итаума следующий бой проведет 13 декабря на шоу в Манчестере.